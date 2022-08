Premiere: Musikfestival „Summer Summit“ in Nedlitz bei Zerbst

Wer R&B, Soul oder HipHop mag, der kommt am Sonnabend, 20. August, in Nedlitz auf seine Kosten. Hier hat nämlich das Musikfestival „Summer Summit“ Premiere. Acht verschiedene Acts sorgen für reichlich musikalische Vielfalt.

Nedlitz/Zerbst - Am kommenden Sonnabend, 20. August, geht am Nedlitzer Eckernkamp das Musikfestival „Summer Summit“ an den Start – eine Premiere. Vorausgegangen war das jährliche Hoffest der „La Pata Caliente Chili Farm“, das im vorigen Jahr die Grenzen des kleinen Hofes gesprengt hatte und mit dem Festival so nun auch für alle zugänglich wird, wie Nikki Zeuner von der La Pata Caliente Farm berichtet.