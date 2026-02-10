Abfallentsorgung Probleme bei Abholung gelber Säcke: Zerbster Anwohner fühlen sich nach Entsorgerwechsel im Stich gelassen
Die Anwohner des Zerbster Wäschke-Weges vermissen die individuelle Lösung bei der Abholung der gelben Säcke. Seit dem Entsorgerwechsel schieben manche Frust.
10.02.2026, 18:22
Zerbst - Der Entsorgerwechsel bei der Abholung der Leichtverpackungen hat im Landkreis Anhalt-Bitterfeld für teils enorme Kritik gesorgt. Verärgerung herrschte aber nicht nur im Köthener Raum wegen liegengebliebener voller gelber Säcke. Auch Zerbster waren betroffen und hoffen nach wie vor auf eine optimalere Lösung für ihr Problem - allerdings wohl vergeblich.