Die Anwohner des Zerbster Wäschke-Weges vermissen die individuelle Lösung bei der Abholung der gelben Säcke. Seit dem Entsorgerwechsel schieben manche Frust.

Probleme bei Abholung gelber Säcke: Zerbster Anwohner fühlen sich nach Entsorgerwechsel im Stich gelassen

Gelbe Säcke, die wie sonst üblich direkt vor der Haustür eingesammelt wurden, bleiben im Zerbster Wäschke-Weg seit Jahresbeginn liegen.

Zerbst - Der Entsorgerwechsel bei der Abholung der Leichtverpackungen hat im Landkreis Anhalt-Bitterfeld für teils enorme Kritik gesorgt. Verärgerung herrschte aber nicht nur im Köthener Raum wegen liegengebliebener voller gelber Säcke. Auch Zerbster waren betroffen und hoffen nach wie vor auf eine optimalere Lösung für ihr Problem - allerdings wohl vergeblich.