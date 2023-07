ÖPNV Probleme im Busverkehr: Vetter stellt sich in Zerbst der Kritik

Zu wenige Fahrten, unzuverlässig, zu teuer – die Kritik am regionalen Busangebot hält an. Bei einem Arbeitskreistreffen in Zerbst reagierte das Verkehrsunternehmen Vetter jetzt auf die Vorwürfe.