Zwei weitere Corona-Fälle in Zerbst sind neu dazugekommen. Symbolfoto: dpa

Bei zwei Zerbstern wurde eine Corona-Infektion festgestellt. Für beide wurde eine Quarantäne verfügt.

Zerbst (vs) l Zwei weitere Covid-19-Erkrankungen sind über das Wochenende im Landkreis Anhalt-Bitterfeld dazu gekommen. Laut Pressesprecher Udo Pawelczyk handele es sich um zwei Personen aus Zerbst, für die eine Quarantäne verfügt wurde (Stand: 27. Juli, 15 Uhr). Derzeit seien keine Patienten mit einer Sars-CoV-2 Infektion in der Helios Klinik Zerbst/Anhalt in Behandlung, teilt Martin Wachter von der Klinik Zerbst mit.

Dabei sind seit Pandemie-Beginn insgesamt 79 Personen aus Anhalt-Bitterfeld positiv auf das Virus getestet worden, von denen 71 als genesen gemeldet worden sind. Zwei Personen starben mit oder an dem Virus, heißt es weiter. Von den bisher 625 ausgesprochenen Quarantäneverfügungen seien gegenwärtig noch 40 gültig. Die Abstrichstelle am Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen ist montags und mittwochs von 14 bis 19 Uhr in Betrieb. Auch das Informationstelefon ist unter 03496/601234 (werktags von 9 bis 15 Uhr) geschaltet.