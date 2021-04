Radfahrerkirche in Steckby startet in die neue Saison trotz Corona-Pandemie

Steckby (pwi). Die Radfahrersaison ist eröffnet, und so steht auch die Steckbyer Radfahrerkirche wieder offen. Am vergangenen Sonntag fiel der coronabedingt ruhige Startschuss. Täglich von 8 bis 22 Uhr ist St. Nicolai für Gäste während der Radfahrersaison von April bis Oktober offen.

Seit ihrer Eröffnung am 4. Mai 2008 ist die Radfahrerkirche eine Erfolgsgeschichte für die Gemeinde. Rund 15.300 Besucher – Radfahrer und seit 2013 auch Pilger – kamen.

Von den rund 300 Besuchern im Jahr 2020 kamen seit der Eröffnung der Radfahrerkirche zum vierten Mal die meisten Radfahrer/Pilger aus Bayern und zogen damit in der „Länderwertung“ mit Nordrhein-Westfalen gleich, gefolgt von Sachsen. Ebenso viele Besucher wie aus Bayern und damit deutlich mehr als 2019, hielten aus Berlin-Brandenburg Einkehr. Die absoluten Besucherzahlen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent.

Schweiz und Tschechien liegen als Besucher weit vorne

Der Anteil der ausländischen Gäste im Jahr 2020 stellt mit rund vier Prozent aller Besucher gegenüber der Saison 2019 einen vier Prozent geringeren Anteil dar. Hier bildet sich spürbar die Corona–Pandemie ab. In der Länderwertung gibt es starke Unterschiede. So kamen 2020 insgesamt anteilig an den ausländischen Besuchern 25 Prozent aus den Niederlanden, 50 Prozent aus der Schweiz, 25 Prozent aus Dänemark und 25 Prozent aus Schweden.

Dennoch liegen die Schweiz gemeinsam mit Tschechien als stärkste ausländische Nationen mit je fast einem Drittel aller die Radfahrerkirche von außerhalb Deutschlands besuchenden Gästen vorn. Beide Nationen liegen beim Besucheranteil in etwa gleich auf.

Die Besucher aus den Niederlanden stellen immer noch die drittstärkste Besuchergruppe dar. Zum dritten Mal konnte man 2020 Gäste aus Schweden begrüßen.