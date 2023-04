Direkt am Elberadweg findet sich die Radfahrerkirche in Steckby.

Steckby - Am 15. April startet die Radfahrerkirche in Steckby in die neue Saison, die inzwischen die 15. ist. Direkt am Elberadweg gelegen, ist sie ein Anlaufpunkt für Radtouristen und das aus gutem Grund.