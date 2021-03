Durch die Orte an der Elbe führt der Elberadweg, wie hier in Steckby. Dort führt er an der Radfahrerkirche vorbei. Foto:Thomas Höfs

Wegen der Corona-Pandemie ist allerdings aktuell unklar, wann die Urlauber wieder auf zwei Rädern den Flusslauf der Elbe erkunden.

Zerbst | Das Radfahren erlebt auch wegen der Corona-Pandemie aktuell einen großen Zuspruch in Deutschland. Das zeigte sich im vergangenen Jahr bereits im Fahrradhandel. Der Umsatz der Branche stieg um rund 60 Prozent. Einen so großen Anstieg beim Absatz von Rädern hatte es noch nie gegeben.



Weil die Möglichkeiten, einen Urlaub im Ausland zu verbringen, sehr überschaubar waren, wagten viele das Abenteuer, auf zwei Reifen die Bundesrepublik zu erkunden. Zwar begann die Radsaison wegen der Corona-Pandemie sehr viel später als im Mai. Dennoch kamen dann die Touristen in größerer Zahl. „Viele Menschen haben im vergangenen Jahr das Radreisen und damit auch den Elberadweg für sich entdeckt. Laut ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) Radreiseanalyse 2021 waren in 2020 deutschlandweit 3,5 Millionen Radreisende unterwegs. 54 Prozent von ihnen haben zum ersten Mal eine Radreise unternommen. Ziel ist es nun, die Neueinsteiger langfristig für Radreisen zu begeistern“, sagt Melanie Diedrich-Schüller, Geschäftsführerin des Magdeburger Tourismusverbandes Elbe-Börde-Heide.



Corona-Pandemie sorgt für noch mehr Radfahrer am Elberadweg

Die Nutzerzahlen des Elberadweges steigen seit Jahren kontinuierlich an. Wegen der Corona-Pandemie könnte es nun einen größeren Sprung nach oben geben. Allerdings wird die Zahl der Radfahrer auch von der an der Strecke verfügbaren Bettenkapazität begrenzt. Seit Jahren beobachtet der Tourismusverband, dass die Zahl der Betten an der beliebten Radfahrerstrecke leicht rückläufig ist.



Ein großer Teil der Radreisenden setzt aber nicht auf den großen Komfort bei ihrer Reise, sondern ist gut ausgerüstet unterwegs und übernachtet im eigenen Zelt. Aktuell wiederholt sich die Situation wie im vergangenen Jahr. Die Zeltplätze und Unterkünfte dürfen aktuell für den Tourismus noch nicht öffnen. Auch wenn das Wetter vielleicht in den kommenden Tagen deutlich wärmer wird, werden aktuell nur Tagestouristen an der Elbe unterwegs sein. Wann die Zeltplätze, Pensionen und Hotels wieder für den Tourismus öffnen dürfen, ist aktuell noch offen. Wegen der nach wie vor unklaren Situation, was Auslandsreisen angeht, dürften auch in diesem Jahr wieder viele Menschen auf das Rad steigen und auf dem Fahrradsattel einige Tage Urlaub verbringen.



Manche sind darunter, die bereits vor vielen Jahren schon einmal an der Elbe unterwegs waren und nun noch einmal den Fluss erkunden wollen. Im vergangenen Jahr waren die Reaktionen von Urlaubern durchweg positiv. Das entschleunigte Reisen kam bei vielen Urlaubern an. Ganz in Ruhe konnten sie Menschen und Natur erleben. Neben der Elbe gibt es entlang des Flusses noch viel mehr zu erleben. Allerdings fehlt bislang oft die Infrastruktur neben dem überregionalen Radweg. Radverbindungen, die ins Hinterland zu Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen führen, sind oft Mangelware, nicht nur innerhalb des Elberadweges im Bereich der Stadt Zerbst, bestätigt Melanie Diedrich-Schüller.



Immer mehr E-Bikes unterwegs

„Wir sind uns dieser Situation bewusst und sind optimistisch, dass hier zukünftig Verbesserungen der Radverkehrsinfrastruktur vorgenommen werden. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr in Sachsen-Anhalt ist zu diesem Thema aktiv geworden und strebt mit dem kürzlich beschlossenen Landesradverkehrsplan die Radverkehrsförderung und den Aufbau eines flächendeckenden Radverkehrssystems an“, teilt sie auf Nachfrage mit.



Vor allem technisch haben die Fahrräder aus der Gegenwart nichts mehr mit den Drahteseln von vor einigen Jahrzehnten zu tun. Elektrisch unterstützte Räder, sogenannte E-Bikes, sind in der Lage, viele Kilometer am Tag zurückzulegen. Die E-Bikes erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit und sind inzwischen fester Bestandteil der Fahrräder, die auf dem Elberadweg genutzt werden.



Allerdings fehlt noch immer eine Ladeinfrastruktur. Sogenannte E-Tankstellen sucht der Radfahrer hier noch vergebens. Im Ausland ist man da bereits weiter, wissen vor allem ausländische Radfahrer. Ob sie in diesem Jahr an die Elbe zurückkommen, ist außerdem noch offen. Im vergangenen Jahr blieben die meisten Radfahrer aus den Nachbarländern vor allem wegen der Corona-Pandemie aus.