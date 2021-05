Rassegeflügelzuchtverein Zerbst bringt mit anderen Unterstützern wieder Enten auf den Dorfteich

Güterglück - Lange war es still auf dem Dorfteich in Güterglück. Nur drumherum die Ziegen, Pferde und Esel des Tiergeheges machten auf sich aufmerksam. Früher waren allerdings auf dem Teich Enten zu beobachten. Doch der wirkte zuletzt trist und leer. Dies war den beiden Güterglückern André Schulze, der Mitglied im Ortschaftsrat ist, und Philipp Zeidl, Zuchtwart im Rassegeflügelzuchtverein Zerbst und Umgebung, schon lange ein Dorn im Auge. Als Kinder hatten sie selbst einen artenreichen Dorfteich erlebt.

Gerade in Zeiten von Corona ist das Tiergehege in Güterglück zu einem beliebten Ausflugsziel vieler Familien geworden. So entstand die Idee, den Teich wieder zu beleben. Vorerst trugen beide das geplante Projekt im Ortschaftsrat und im Zuchtverein vor. Da gab es nur positives Feedback. Der Rassegeflügelzuchtverein Zerbst und Umgebung 1881 e.V. erklärte sich bereit, die Patenschaft für neue Teichbewohner zu übernehmen.

Entenhäuser gesäubert und repariert

André Schulze und Philipp Zeidl begannen, das Projekt vorzubereiten. Zunächst mussten die schon vorhandenen Entenhäuser gesäubert und repariert werden. Hierbei erhielten sie Unterstützung von den Jungen der Wohngruppe Niederlepte des Albert-Schweizer-Familienwerkes, wo André Schulze Erzieher ist. Innerhalb des Züchterkreises fanden sich auch schnell sechs Zwergenten in silberwildfarbig, gelb und wildfarbig. Der Güterglücker Ortsbürgermeister Moritz Schwerin war begeistert dabei, als die Enten vom Vorsitzenden des Rassegeflügelzuchtvereins, Hubert Scheuer, und den Initiatoren ausgesetzt wurden. Das muntere Wassergeflügel ziert nun wieder den großen Dorfteich und kann von den vielen Gästen bestaunt werden.

Grundstein für Jugend-Arbeitsgruppe

Diese Aktion soll auch der Grundstein sein für eine Jugend-Arbeitsgruppe des Rassegeflügelzuchtvereins, welche sich mit der Hege und Pflege von Tieren befasst. Nähere Informationen dazu werden in Kürze im Themenhaus am Dorfteich zu finden sein.

Den Güterglücker Dorfteich gibt es in seiner jetzigen Form übrigens seit 1971. In Feierabendtätigkeit wurde damals das Ufer des Dorfteiches vom Technik-Kollektiv des damaligen ZBO Zerbst, Betriebsteil Güterglück, befestigt und eingeschalt. Das geschah mit vielen Helfern innerhalb von acht Tagen. Eine dicke Schlammschicht war abgesaugt und abtransportiert worden. Der Wasservorrat vergrößerte sich dadurch erheblich.

André Schulze und Philipp Zeidl mit Sohn Tyr bereiteten alles für die neuen Enten vor. Foto: Zeidl