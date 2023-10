Während der Bauarbeiten an der Bundesstraße 184 zwischen Schora und Zerbst tauchte eine Kamera an einer Straßenlampe auf. Bislang ist offen, wer das Gerät dort installiert hat.

Rätselhafte Kamera an der Straße in Schora

Direkt am Beginn der Baustelle auf der Bundesstraße 184 hing während der Bauarbeiten eine Kamera an einer Straßenlaterne. Wer sie installiert hat, ist offen.

Schora - Während der monatelangen Bauarbeiten an der Bundesstraße 184 zwischen Schora und Zerbst tauchte an einer Kreuzung in Schora eine Überwachungskamera auf.