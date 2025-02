Zerbst. - Wer war eigentlich zur Wendezeit in Zerbst der Bürgermeister? Rudolf Schrickel wurde auf einigen Antwortbogen richtig eingetragen. Die Adresse des britischen Premierministers in London kannten die meisten und auch das Filmzitat aus Forrest Gump zur Schachtel Pralinen war allseits geläufig. Schwarmwissen war gefragt bei der Volksstimme-Quiznacht am Freitagabend in der Zerbster Stadthalle. Eine Idee, um mal denen etwas zukommen zu lassen, die sich sonst immer engagieren, den Vereinen, in denen Ehrenamtliche sich kümmern, die etwas auf die Beine stellen. Was wäre das Leben ohne sie?

