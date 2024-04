Kriminalität Raub, Drogen, versuchter Totschlag: So oft klicken in Zerbst die Handschellen

Im Vergleich zu Städten wie Berlin oder Magdeburg hält sich die Kriminalität in Zerbst in Grenzen. Doch es gibt sie – die Körperverletzungen, Diebstähle und Bedrohungen – sogar an den Schulen.