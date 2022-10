Raubüberfall in Nedlitz (Zerbst): Opfer nach Attacke mit Handschellen an Kleidercontainer gekettet

Drei Unbekannte haben am 5. Oktober in Nedlitz einen 22-jährigen Mann ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

An diesen Kleidercontainer haben die unbekannten Täter ihr Opfer nach dem Raubüberfall in Nedlitz gekettet.

Zerbst (tr) - Am Mittwochabend (5. Oktober) soll es in Nedlitz zu einem Raubüberfall gekommen sein. Demnach sollen drei Täter einen jungen Mann überfallen, ihm die Wertsachen abgenommen und anschließend das Opfer mit Handschellen an einen Kleidercontainer gekettet haben. Neben der Feuerwehr, die das Opfer befreit hat, soll unter anderem auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen sein.