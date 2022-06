Regionale Produkte: Schafmilchkäserei aus Lindau erhält vierten Stern

Lindau - 17 „Kulinarische Sterne“ hat die Fachjury in diesem Jahr neu vergeben. Insgesamt 71 Unternehmen hatten sich mit 114 Produkten in dem Landeswettbewerb beworben. Einen Stern hat sich wieder die Schafmilchkäserei Jaare in Lindau verdient - mit einer neuen, besonderen Kreation.