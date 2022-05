Reise zu den dunkelsten Winkeln der Seele

Arno Strobel liest am Donnerstag in der Stadthalle.

Zerbst (vs) - Zwei Mal musste die Lesung mit Arno Strobel bereits verschoben werden. Nun ist es endlich so weit. Am kommenden Donnerstag holt der Bestsellerautor seinen geplanten Besuch in der Zerbster Stadthalle endlich nach. Bereits anlässlich der 55. Zerbster Kulturfesttage wollte Strobel aus seinem neuesten Thriller „Sharing – Willst du wirklich alles teilen?“ lesen. Start ist 19 Uhr.