Ronney: Nach turbulenten Zeiten startet das Umweltzentrum wieder durch

Ronney - Das Umweltzentrum in Ronney hat eine neue ehrenamtliche Führung. Der Trägerverein der anerkannten Umwelteinrichtung hat kürzlich einen neuen Vorstand gewählt. An der Spitze des Vereins steht nun Sören Klausnitzer. Der Zerbster ist Landschaftsarchitekt und in der Stadtverwaltung in Dessau-Roßlau beschäftigt. Seit einigen Jahren gehört er bereits dem Vorstand des Vereins an und hat deshalb bereits Erfahrung in der Vorstandsarbeit, sagt der 50-Jährige. Für vier Jahre ist er zunächst gewählt.