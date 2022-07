Sachsen-Anhalt und Bahn bei Reaktivierung der Strecke Barby-Güterglück scheinbar uneins

Die Bahnstrecke zwischen Barby und Güterglück soll reaktiviert werden. So hat es zumindest die Bahn im vergangenen Jahr angekündigt. Doch der Nahverkehr ist Ländersache, und so scheinen sich Bahn und das Land Sachsen-Anhalt nicht ganz einig zu sein, wie es mit der Strecke vorangehen soll.

Zerbst - Es ist still geworden um die Pläne, die Bahnlinie Barby-Güterglück und damit die für den Schienenverkehr dringend benötigte Elbbrücke zu reaktivieren. Was vollmundig und medienwirksam von der Deutschen Bahn (DB) und den Branchenverbänden Allianz pro Schiene sowie dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) am 22. Juni vergangenen Jahres auf einer Pressekonferenz verkündet wurde, scheint nun zum Zankapfel zwischen Land und Bund zu werden.