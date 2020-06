Ob Spargelfest, Bollenmarkt oder Durchhaltekonzerte - immer mit von der Partie ist Michael Rösler. Die Musik ist seine große Leidenschaft.

Dobritz l Die Gitarre in der Hand ist Michael Rösler in seinem Element. Angenehm klingt seine Stimme. Am liebsten mag er Countrymusik, doch mit den Jahren hat er sich auf ein breiteres Publikum eingestellt. Querbeet von Silbermond über Maffay und Oldies hat er alles im Repertoire. „Nur Schlager spiele ich nicht“, sagt er. Das überlässt er anderen.

Das Publikum – sein Publikum – hat sich der 57-Jährige nach und nach erschlossen. Seit acht Jahren hat er sein Hobby als Gewerbe angemeldet. Musik macht er seit 17 Jahren. „Mit 40 habe ich einen Knall gekriegt“, erzählt er, wie alles anfing. Der Dobritzer kaufte sich eine Gitarre und ein Buch dazu und begann, sich das Spielen selber beizubringen.

Mindestens ein Auftritt pro Monat

Den ersten Auftritt vor Publikum wagte er auf einer Familienfeier. Den ersten öffentlichen Auftritt hatte er in einer Dessauer Gaststätte. „Der Gastwirt hat mich spielen lassen“, muss Rösler heute über die eigenen Anfänge schmunzeln. Inzwischen hat er jeden Monat mindestens einen Auftritt. So war es zumindest noch im vergangenen Jahr.

Musikalischer Marathon bei Bollenmarkt und Sp

Michael Rösler ist seit vier Jahren auch beim Zerbster Spargelfest und zum Bollenmarkt zu erleben. Kein kurzer Auftritt, den der Musiker da hinlegt. Eher ein musikalischer Marathon, den er bei den Veranstaltungen absolviert. Von 11 bis 18 Uhr ist der Landmaschinen-Mechaniker dann auf der Bühne. Entweder er macht selber Musik, spielt gemeinsam mit Gästen oder betreut andere Musiker, die seine Anlage nutzen.

Durch Zufall sei er zu dem Job gekommen, erinnert er sich. Etwa vier Wochen vor dem Spargelfest hatte er mit Monika Redling vom Verkehrsverein gesprochen. Die fragte ihn dann, ob er zum Fest spielen würde. Das tat er zur Zufriedenheit der Organisatoren. Seitdem ist er verlässlicher Partner. Auch für dieses Jahr war Michael Rösler für die Veranstaltungen gebucht.

Kontakte über private Feiern

Als Gäste auf seiner Bühne stellte er mit Tamina Gottschalk und Marianne van Leusen auch talentierte Nachwuchsmusiker vor. Die Kontakte kamen bei privaten Feiern zu Stande. Seit ein paar Jahren kommen die Mädchen zu Rösler nach Dobritz, um Gitarre zu spielen. Die Mädels wollten nicht mehr nach Noten spielen, erzählt er, wie er mit ihnen Akkorde knackt, gemeinsam musiziert, singt und Neues ausprobiert. So kommt auch Michael Rösler zu Liedern, die er sonst vielleicht nie gespielt hätte.

Auch das Musizieren mit Carolin Schreck aus Zerbst hatte seine Reize. Etwa zwei Jahre spielten die beiden zusammen, wenn es passte. Zu einer weiteren musikalischen Partnerin wurde im vergangenen Jahr Lisa Taube, die spontan beim Bollenmarkt auf die Bühne kam. Aber auch mit den Artcores oder Fassi & Friends hat Rösler schon zusammen gesungen.

Keine Lust auf Noten zu haben, kann er nachvollziehen. „Ich kenne keine Noten“, sagt er von sich selber, „Ich spiele alles aus dem Bauch heraus.“ Das funktioniert offensichtlich. Ausdauerndes Üben, wozu zum Leidwesen seiner Frau auch das abendliche Spielen vor dem Fernseher gehört, haben sich ausgezahlt. Ansonsten hat Michael Rösler sein kleines Studio unterm Dachboden.

Gitarre und Schlagzeug sind seine Begleiter

Während Michael Rösler seine erste Gitarre längst weitergegeben hat, hat er inzwischen zwei Akustikgitarren und eine E-Gitarre in Betrieb. Jetzt will er weiter aufstocken. Eine zwölfseitige Akustikgitarre soll die nächste Anschaffung sein. „Da bin ich schon seit Jahren scharf drauf“, sagt er. Mit zwölf statt sechs Seiten ist das Klangvolumen wesentlich größer.

Und nicht nur die Gitarre kommt bei den Auftritten des Dobritzers, der sein täglich Brot bei der Firma Heuschkel in Dobritz verdient, zum Einsatz. Stolz ist der Musiker auf sein selbstgebautes Schlagzeug, das er dann zur Gitarre und zum Gesang auch noch mit dem Fuß bedient. Der originelle Eigenbau ist das Ergebnis einer schlaflosen Nacht. Für die Drums sorgt bei Auftritten aber zuweilen auch der Computer.

Kein Mangel an Anfragen

Michael Rösler liebt es aufzutreten, die Leute mit Live-Musik zu begeistern. Über einen Mangel an Anfragen kann er nicht klagen. Werbung braucht er nicht. Die Mundpropaganda reicht ihm völlig aus. Neben Spargelfest und Bollenmarkt war er auch bei der Fete de la musique im vergangenen Jahr in Zerbst dabei. Bei Hoffesten in Lindau und Deetz macht er Musik. Zu privaten Feiern reiste er auch schon nach Bad Dürrenberg oder Torgau. Seit einigen Jahren tritt er auf Weihnachtsmärkten in Zerbst oder auch in der Marienkirche in Dessau auf.

Vielleicht wird das ja in diesem Jahr noch was mit den Weihnachtsmärkten, während die Corona-Einschränkungen sich natürlich im Terminkalender des Musikers nieder schlugen. Da boten die Durchhaltekonzerte eine willkommene Abwechslung. „Eine gute Idee von Florian Straube und Fabian Niese“, findet Michael Rösler, der sofort bereit war, mitzumachen. Im Garten des Hospiz hatte er einen Auftritt und es gibt einen weiteren. Er findet es schön, den Leuten eine Freude machen zu können und sie mit seiner Musik aufzumuntern. Von Playback hält Rösler übrigens nichts. Alles bei ihm ist live. Seine Frau unterstützt sein Tun, ohne selber die Gitarre auch nur einmal in die Hand zu nehmen. „Sie macht den Soundcheck bei den Auftritten“, so Michael Rösler, und „ich mache mein Ding und bin damit zufrieden.“