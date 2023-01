Saisonstart bei Grün-Weiß in Steckby

Närrisches Treiben wirft seine Schatten voraus. Im Elbedorf Steckby zwischen Zerbst und Aken geht es in wenigen Tagen los.

Steckby - An diesem Sonnabend, 14. Januar 2023, steppt der Bär wieder im Bibersaal in Steckby. Der Steckbyer Carnevalsclub Grün-Weiß (SCC) lädt zum ersten Kostümfasching. Eine Woche später ist dann auch schon die nächste Abendveranstaltung. Für beide sind noch Restkarten zu haben unter www.steckby.de über den Ticketshop oder unter der Hotline 039244/94139. Für alle weiteren Veranstaltungen sind auch nur noch vereinzelt Plätze zu finden. Die Senioren werden am Nachmittag des 22. Januar zum Karneval erwartet. Diese Karten sind unter der Nummer 039244/246 erhältlich.