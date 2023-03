Die Zerbster Tourist-Info lockt auch in diesem Jahr mit zahlreichen Angeboten. Saisonstart ist an Ostern. Was allerdings Radtouren betrifft, da gibt es ein wenig Probleme.

Saisonstart mit Osterspaziergang: Was die Zerbster Tourist-Info in diesem Jahr alles plant

Zerbst - In 18 Tagen ist es so weit, Karsamstag: Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück – der alte Winter, in seiner Schwäche, zog sich in rauhe Berge zurück. Nicht nur Johann Wolfgang von Goethe zog es an Ostern nach draußen – auch die Zerbster Tourist-Info lädt zu einem Osterspaziergang ein – zum Start in die neue Saison.