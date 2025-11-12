weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Spielangebote für Kinder: Sanierung gestartet: Spielplatz von Pulspforde bekommt Fußballtore

Die Arbeiten am Spielplatz in Pulspforde sind angelaufen- der Bauzaun steht. Warum sich der Ortschaftsrat gegen einen Basketballplatz entschieden hat.

Von Petra Wiese 12.11.2025, 07:00
Auf dem Spielplatz in Pulspforde hat die Umgestaltung mit dem Stellen eines Bauzauns gestartet.
Auf dem Spielplatz in Pulspforde hat die Umgestaltung mit dem Stellen eines Bauzauns gestartet. Foto: Petra Wiese

Pulspforde. - „Man ist dabei, am Spielplatz zu arbeiten“, sagte der Ortsbürgermeister von Pulspforde, Edgar Petermann, bei der jüngsten Ratssitzung. Im Vorfeld hatte es zwei Gespräche mit Michael Lindner, dem Spielplatzverantwortlichen der Stadtverwaltung Zerbst, gegeben. Die Wippe wurde bereits abgebaut und mitgenommen. Sie soll aufgearbeitet werden.