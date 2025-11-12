Die Arbeiten am Spielplatz in Pulspforde sind angelaufen- der Bauzaun steht. Warum sich der Ortschaftsrat gegen einen Basketballplatz entschieden hat.

Auf dem Spielplatz in Pulspforde hat die Umgestaltung mit dem Stellen eines Bauzauns gestartet.

Pulspforde. - „Man ist dabei, am Spielplatz zu arbeiten“, sagte der Ortsbürgermeister von Pulspforde, Edgar Petermann, bei der jüngsten Ratssitzung. Im Vorfeld hatte es zwei Gespräche mit Michael Lindner, dem Spielplatzverantwortlichen der Stadtverwaltung Zerbst, gegeben. Die Wippe wurde bereits abgebaut und mitgenommen. Sie soll aufgearbeitet werden.