Die Variante zur Gestaltung der Zuwegung zur Burg, die der Lindauer Ortschaftsrat eigentlich abgewählt hatte, soll nun doch kommen.

Lindau (pwi) l Eigentlich hatte sich der Lindauer Ortschaftsrat im Januar bereits entschieden. Bei der Gestaltung der unbefestigten Fläche im Bereich vor Grundschule und Burg war die Abstimmung für die Variante mit der größeren Anzahl von Parkplätzen und ohne die Rampe zum Zwinger gefallen.



Auf den Fußweg bis zum Eingang der Grundschule wollte man verzichten, wie auch auf eine „Kuss & Tschüss-Zone“. Man kalkulierte die Bequemlichkeit der Eltern ein, die ihre Kinder unter allen Umständen bis vor die Tür fahren würden. So viele Parkplätze wie möglich sollten also in dem Bereich geschaffen werden. Nicht die bevorzugte Variante von Ortsbürgermeister Helmut Seidler, aber die Entscheidung der Mehrheit. Nun war das Thema am Montag wieder auf dem Tisch im Ortschaftsrat. Eine wesentliche Voraussetzung habe sowohl im Ortschaftsrat als auch für das weitere Prozedere in Ausschuss und Stadtrat gefehlt, erklärte Helmut Seidler seinen Mitstreitern. Eine Stellungnahme von der Unteren Denkmalschutzbehörde lag nicht vor. Inzwischen gibt es diese.



„Wenn wir heute grünes Licht geben, kann das Prozedere in Gang gesetzt werden“, wandte sich Helmut Seidler an die Ratsmitglieder. Das stellte sich jedoch als schwieriger heraus, als gedacht. Nämlich: Die vom Ortschaftsrat beschlossene Variante wurde nicht genehmigt. Die zweite Variante mit Fußweg und weniger Parkplätzen bleibt damit übrig.



Variante II oder gar nichts

„Warum hat man nicht vorher nachgefragt, ob die Varianten machbar sind oder nicht“, echauffierte sich Volker Schub. Jetzt bekomme man eine von hinten reingewürgt. Zurzeit zähle er jeden Tag zwölf Autos an der Schule, da würden die Parkplätze nicht reichen. Peter Gottschalk konnte nicht nachvollziehen, dass die Sache nicht im Vorfeld vom Ingenieurbüro geprüft wurde. Helmut Seidler machte klipp und klar deutlich: „Wir haben keinen Entscheidungsspielraum.“ Man müsse sich zur Variante II positionieren, damit die weitere Abfolge vonstattengehen kann. Dennoch meinten zunächst vier Ratsmitglieder sich dagegen aussprechen zu müssen. Peter Gottschalk: „Was wir hier kundtun, spielt doch sowieso keine Rolle.“ Doch, so der Ortsbürgermeister, man könne sich die Chance versauen.



Erneut stellte er klar: Variante II oder gar nichts. Darauf ließen sich die anderen dann wohl oder übel ein. Fünf stimmten dafür und drei enthielten sich der Stimme. Nun kann es weiter gehen – im Bauausschuss und dann im Stadtrat.



Zehn Parkplätze und Gehweg geplant

In der nun übriggebliebenen Variante sind nur zehn Stellflächen für Pkw inklusive eines Behindertenstellplatzes ausgewiesen. Ein durchgängiger Gehweg bis zum Schuleingang entlang des Zaunes vom Schulhof soll dafür hergestellt werden. Die Einrichtung einer „Kuss & Tschüss-Zone“ an der Wendeschleife ist vorgesehen und die Neuverlegung von Kopfsteinpflaster an der Rampe zur Burg hoch ist enthalten.



Im Investitionshaushalt der Stadt Zerbst für dieses Jahr ist die Zuwegung zur Lindauer Burganlage mit 140.000 Euro berücksichtigt. Mit Hilfe von Fördermitteln soll die Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung umgesetzt werden.