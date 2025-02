aken/VS. - Im Februar werden in der Altstadt von Aken umfangreiche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Straßen und Gehwegen durchgeführt. In diesem Zusammenhang ist mit temporären halbseitigen oder vollständigen Sperrungen in folgenden Bereichen zu rechnen: Kreuzung Köthener Straße / Weberstraße / Kantorstraße; im Bereich Markt; Elbstraße zwischen Markt und Dessauer Straße; Kreuzung Ritterstraße / Dessauer Straße. Über Änderungen im Personennahverkehr informieren die aktuellen Aushänge an den Bushaltestellen.

