An den Wochenenden bleibt die Elbfähre Barby an Land.

Walternienburg - „Kein Fährbetrieb an den Wochenenden“, so wurde es jenseits und diesseits der Elbe in der Presse verkündet. Nachdem die Barbyer Elbfähre nach der monatelangen Landrevision wieder in Betrieb gegangen war, gibt es die nächsten Einschränkungen. Seit dieser Woche verkehrt sie nur Montag bis Freitag von 5 bis 18 Uhr, aber nicht an den Wochenenden. Personalmangel wird als Grund von Barby, die Stadt betreibt die Fähre, angegeben.