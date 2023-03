Mitglieder des Schlossausschusses verschaffen sich nach Beendigung der großen Baumaßnahme am Zerbster Schloss ein Bild. Für Besucher soll das ehemalige Residenzschloss am 22. April wieder öffenen, dann auch mit einigen Neuheiten und einem barrierefreien Zugang für alle.

Zerbst - Nach dem Bau ist vor dem Bau – zumindest was den verbliebenen Teil des ehemaligen Zerbster Residenzschlosses betrifft. Erstmalig sind rund 2,7 Millionen Euro aus einem EU-Fördertopf sind in den letzten Monaten in den Ostflügel geflossen, hauptsächlich um die Barrierefreiheit herzustellen, denn ohne diese vorhalten zu können, würden auch keine Fördergelder mehr in den historischen Bau fließen – und die werden wohl auch weiterhin benötigt.