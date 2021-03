Im Zerbster Haupt- und Finanzausschuss präsentierte Bürgermeister Andreas Dittmann das Ergebnis der Corona- Schnelltests in der Stadthalle.

Zerbst (dp) l Nur zwei der an sieben Terminen durchgeführten 442 Corona-Schnelltests in der Zerbster Stadthalle waren positiv. Der anschließend erfolgte Labortest – der PCR-Test – bestätigte allerdings bei keiner der beiden Personen eine Infektion mit Covid-19. Über dieses Zwischenergebnis informierte Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) auf der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montagabend.



Erstmals am 9. März unterbreitete der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Zusammenarbeit mit der Stadt allen symptomfreien Bürgern der Einheitsgemeinde Zerbst das kostenlose Angebot, sich auf Covid-19 testen zu lassen. In dieser Woche besteht noch einmal am morgigen Donnerstag zwischen 14 bis 18 Uhr die Gelegenheit, sich in der Stadthalle einem Schnelltest zu unterziehen. Eine Voranmeldung hierfür ist nicht notwendig.



Kreisweit ließen insgesamt 1976 Personen einen Schnelltest vornehmen. Wie Pressesprecher Udo Pawelczyk mitteilte, fielen 40 positiv aus. „Zehn davon bestätigten sich durch den Labortest“, informierte er. Die meisten positiven Schnelltests gab es in Köthen und zwar 28, wobei nur drei der PCR-Tests am Ende ebenfalls positiv waren.