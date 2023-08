Ob am Telefon, im Internet oder der eigenen Haustür – Betrüger schlagen überall zu. Was die Polizei Zerbstern rät, damit sie nicht Opfer krimineller Machenschaften werden.

Zerbst - Mal geben sie sich als Angehörige aus, mal als Handwerker oder gar Polizisten – die Rollen, in die Betrüger schlüpfen, sind vielfältig. Und nicht immer werden sie sofort entlarvt, wie die Zunahme der angezeigten Straftaten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld belegt. Wie aber können Zerbster verhindern, selbst Opfer zu werden?

André Ochmann gab jetzt in Zerbst Tipps und Handlungsempfehlungen. Zugleich klärte der Polizeikommissar über die gängigsten Tricks und Täuschungen der Täter auf. Denn wie die Statistik zeigt, schnappen die Fallen immer wieder zu. „Betrüger sind hochprofessionell und wissen genau, wie sie Sie um den Finger wickeln können. Sie müssen immer auf der Hut sein“, warnt Ochmann seine Zuhörer in der Stadthalle.

Wie wichtig die Kriminalprävention ist, belegen Zahlen. Wurden 2021 im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld 1166 Betrugsdelikte verzeichnet, waren es im vorigen Jahr bereits 1542. „Und wir wissen nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist“, bemerkt André Ochmann. Mitunter zeige manch einer die Tat aus Scham, auf einen Betrüger hereingefallen zu sein, nicht an, gibt er zu bedenken. Meist wird eine Anzeige gar nicht in Betracht gezogen, wenn die Täter erfolglos blieben, wie er ausführt. Doch auch ein versuchter Betrug sollte zur Anzeige gebracht werden, sagt Ochmann. Es sei wichtig, die Polizei zu informieren, um die Bevölkerung zu warnen und zu verhindern, dass sich die Kriminellen unbehelligt weitere Opfer suchen können.

Finanzieller Schaden der Betrüger ist immens

Denn der finanzielle Schaden, den die Täter anrichten, ist enorm – manch einer verliert nur 100 Euro, ein anderer mal eben einen fünfstelligen Betrag. Im Bereich der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, die ebenfalls für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zuständig ist, wurden 2021 letztlich 788 Betrugsdelikte erfasst, bei denen Kriminelle insgesamt gut 860.000 Euro erbeuteten, so Ochmann. 2022 waren es bei 1259 Straftaten schon 1,4 Millionen Euro – eine Summe, die dieses Jahr wohl noch deutlich überschritten wird, wurden in den ersten drei Monaten doch bereits 602 Fälle mit einem Gesamtschaden von knapp über 1 Millionen Euro aufgenommen, wie er schildert.

Die Gefahren lauern an der Haustür, am Telefon oder auch im Internet. Häufig spielen die Täter mit den Emotionen ihrer Opfer – besonders bei Schockanrufen oder dem sogenannten Enkeltrick. In diesen Fälle ist Skepsis gefragt. Keinesfalls sollte Bargeld an Fremde übergeben werden, vielmehr die Echtheit eines Anrufs durch einen Rückruf bei den jeweiligen Verwandten oder Bekannten geprüft werden.

Polizeikommissar André Ochmann, im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld zuständig für Kriminalprävention, kennt viele Betrugsmaschen. Foto: Daniela Apel

Vorsicht ist ebenfalls bei angeblichen Polizisten gefordert. „Fragen Sie nach Dienstgrad und Dienststelle“, rät Ochmann. Bei dieser könne dann nachgefragt werden, wichtig nur: „Suche sie sich die Telefonnummer der Dienststelle selbst raus“, betont er. Keinesfalls sollte man sich unter Druck setzen lassen und lieber auflegen, wenn einem etwas merkwürdig erscheint.

Poizei rät: Nie überrumpeln lassen und misstrauisch sein

„Lassen Sie sich nicht überrumpeln und haben Sie nicht sofort Vertrauen“, sagt André Ochmann. Dies gilt besonders für angebliche Amtspersonen. Auch wenn plötzlich ein Handwerker mit einem äußerst günstigen Angebot vor der Tür steht, sollte das misstrauisch machen. Wer dennoch die Leistung in Anspruch nehmen möchte, sollte eine Durchschrift des schriftlichen Vertrags fordern, auf der Datum sowie Name und Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar sind, wie er ausführt.

So unterschiedlich die Betrugsmaschen der Täter so umfangreich sind die Tipps des Polizeikommissars. Bei Internetkäufen sollte man niemals in Vorkasse gehen, Infos zu Bankdaten oder dem eigenen Vermögen nie am Telefon oder per E-Mail preisgeben. „Und wenn Sie bei keinem Gewinnspiel mitgemacht haben, können sie auch nicht gewonnen haben“, gibt Ochmann zu bedenken. Er rät wiederholt zu gesundem Misstrauen bei dieser Präventionsveranstaltung, zu welcher der Zerbster Seniorenbeirat eingeladen hatte.