Die Urlaubszeit beginnt. Nicht überall kann das Haustier mit. Die Angebote in Zerbst sind selbst in Berlin gefragt.

Schönes Zuhause im Urlaub für den Liebling in Zerbst

Urlaubszeit und der Hund kann nicht mit auf die Reise gehen. Wer keine Freunde oder Verwandten hat, die den Vierbeiner betreuen, kann die Fellnase in einer Tierpension unterbringen. Plätze gibt es aber nur bei rechtzeitiger Anmeldung. Wie sieht es in Zerbst aus?

Zerbst - In der Einheitsgemeinde Stadt Zerbst gibt es zwei Tierpensionen – eine in Lietzo und eine in Jütrichau. Die Chancen, noch kurzfristig den Hund während des Urlaubs unterzubringen, sind bei beiden gleich Null.