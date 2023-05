Die Bewohner am Flachswerk in Steutz freuen sich, dass die Straße in die Siedlung endlich beleuchtet ist. Auf die Erleuchtung wurde mit Ortsbürgermeisterin Gundel Schayka angestoßen.

Steutz - Die Erleuchtung ereilte die Bewohner der Steutzer Flachswerksiedlung am Montagabend. Genau um 21.18 Uhr ging das Licht an. Nun, in der Siedlung waren die Straßenlampen ja immer in Gange, aber der Weg in die Siedlung war bislang unbeleuchtet. Ein Umstand, der die Steutzer seit vielen Jahren ärgerte. Die Straße des Aufbaus bis zum Jugendclub hin reichten die Straßenlampen. Von da an blieb die Straße im Dunkeln.