World Cleanup Day Schutt, Elektrogeräte und Möbel: Freiwillige schwärmen in Zerbst zum Müllsammeln aus

Wie viel Müll beim Cleanup Day am Sonnabend von den vielen Freiwilligen gesammelt wurde, das wird in Kürze die Auswertung zeigen. Eines kann man aber jetzt schon sagen, es war wieder so ziemlich alles dabei, was Menschen illegal in der Natur entsorgt haben.