Walternienburg - Schon von Weitem fiel die schwarze Rauchsäule auf, die da in den blauen Himmel stieg. Ihren Ursprung hatte sie in Walternienburg. An der Sandbergen stand ein Gebäude lichterloh in Flammen.