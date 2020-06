Auch Zerbster Selbsthilfegruppen trifft die Corona-Krise hart, denn Treffen sind nur schwer möglich. Und das hat Folgen.

Heike Krümmling von der Selbsthilfekontaktstelle Anhalt-Bitterfeld erzählt im Interview, welche Folgen Corona für die Selbsthilfegruppen hat.

Volksstimme: Die Corona-Krise hat für Isolation in unserem sozialen Leben gesorgt. Welche Auswirkungen hatte das auf die Selbsthilfegruppen- und kontaktstelle?

Heike Krümmling: Die Situation war und ist immer noch sehr schwierig. Die Selbsthilfegruppen sind Zusammenkünfte von Menschen mit Herausforderungen im gesundheitlichen, sozialen und auch persönlichen Bereich. Darunter finden sich natürlich auch Vertreter der Risikogruppen von Covid-19 – wie zum Beispiel Diabetiker, Menschen mit Atemwegserkrankungen oder Herz-Kreislaufproblemen. Aber auch für Menschen mit psychischen Problemen ist die auferlegte Isolation nicht leicht zu ertragen. Die Selbsthilfegruppen leben vom persönlichen Austausch unter Gleichbetroffenen. Dass diese Treffen auch jetzt noch nicht in gewohnter Weise stattfinden können, ist für die Betroffenen sehr schwierig.

Mit welchen Problemen sehen sich die Mitglieder der Gruppen konfrontiert?

Die Angst vor der Ansteckung mit dem Coronavirus untereinander ist zu groß und hätte für kranke Menschen schwerwiegende Folgen. Dazu kommt, dass die Gruppentreffen meist in Begegnungsstätten von gemeinnützigen Einrichtungen stattfinden und diese aufgrund der derzeitigen Situation schließen mussten. Dies ist jetzt meist immer noch der Fall, da die Hygieneauflagen mit dem meist nur ehrenamtlichen Personal schwer zu gewährleisten sind.

Wie konnten die Selbsthilfegruppen und -kontaktstelle die Mitglieder in dieser schwierigen Zeit unterstützen?

Die Hauptarbeit haben definitiv die Gruppensprecher der einzelnen Gruppen geleistet. Sie haben den Kontakt zu den einzelnen Mitgliedern gehalten - telefonisch, teilweise mit netten Zeilen auf Postkarten oder auch mal zu Einzeltreffen mit dem vorgeschriebenen Abstand. Die Kontaktstelle war jederzeit für die Gruppen und Interessenten erreichbar und stand mit aufbauenden Gesprächen zur Verfügung. Wir nutzen die Zeit für die Planung der kommenden Informationsveranstaltungen in den einzelnen Gruppen und bereiten Selbsthilfetage für die Präsenz in der Öffentlichkeit vor. Aufgrund der aktuellen Altersstruktur der Selbsthilfegruppe war vor allem der unmittelbare Kontakt gefragt. Für digitale Angebote fehlen oft die technischen Voraussetzungen.

Welche Gruppen treffen sich nun wieder und welche Vorsichtsmaßnahmen sind dabei zu beachten?

Im Moment fangen die Gruppen mit psychischen Erkrankungen wieder an, sich sporadisch zu treffen. Das heißt, sie nutzen das gute Wetter und treffen sich nur im Freien. Sie machen einen Spaziergang, treffen sich im Tierpark oder nutzen einen ihrer Gärten. Um jeglichen Körperkontakt zu vermeiden, bringt jeder sein eigenes Getränk mit und die Treffen werden auf eine Stunde begrenzt, damit keine sanitären Einrichtungen benutzt werden müssen.

Das sind aber die einzigen Treffen die derzeit stattfinden können. Für die anderen Selbsthilfegruppen, wie zum Beispiel Rheuma-, Krebs- oder Multiple Sklerose, ist das Gesundheitsrisiko im Fall einer Ansteckung einfach zu groß. Vielleicht können wir da ab 1. Juli langsam wieder starten.

Die Selbsthilfegruppe „Gemeinsam statt einsam“ soll neu gegründet werden. Wie wird das Angebot angenommen?

In meiner Arbeit mit Betroffenen kam immer wieder zur Sprache, dass alleine die Gespräche mit anderen Menschen vermisst werden. Viele sind alleinlebend, verwitwet, die Kinder wohnen weit weg oder haben oftmals wenig Zeit. Dieser Zusammenhalt schlägt sich schnell auf die Gesundheit nieder.

Um dies zu vermeiden, möchten wir die Gruppe „Gemeinsam statt einsam“ gründen. Zusammen mit der Volkssolidarität Zerbst möchten wir Menschen die Möglichkeit zum Austausch bieten. Raus aus der Isolation, gemeinsam fit bleiben und das Gemeinschaftsgefühl wieder fördern. Die Anmeldungen für diese Gruppe waren enorm. Wir haben damit genau den richtigen Nerv getroffen. Das Thema beschäftigt viele. Leider mussten wir den geplanten Termin im März coronabedingt doch absagen. Wir sind jetzt dabei, die Hygieneanforderungen zu erfüllen und können dann vielleicht ab Juli starten.

Aufgrund der großen Nachfrage und verschiedenen Erwartungen der Interessenten werden sich höchstwahrscheinlich zwei Gruppen bilden. Eine Gruppe, die körperlich aktiver ist und zusammen Ausflüge organisiert. Und die andere Gruppe, die vom Austausch in geselliger Runde profitiert und sich gemeinsam verschiedenste Vorträge anhört oder Gedächtnisübungen trainiert.

Wieso ist die Arbeit der Selbsthilfegruppen besonders in dieser schwierigen Zeit wichtig?

Gerade in dieser schwierigen Zeit wurde vielen bewusst, wie sehr die Gruppe ihnen fehlt und sie Treffen vermissen. Schade ist, dass die Selbsthilfe als wertvolle Ergänzung zu ärztlicher oder psychotherapeutischer Behandlung noch nicht bekannt genug ist. Mit wenig Aufwand und ohne Bürokratie kann Betroffenen direkt geholfen werden. Das ist doch wunderbar. Es ersetzt nicht die ärztliche Behandlung, aber die Mitglieder profitieren von den vielen Erfahrungen der Anderen, von alternativen Heilmethoden oder auch nur vom Beistand und dem Verständnis für die meist gleiche Situation. In der Zeit, wo gefühlt das Reden miteinander ausstirbt, ist es wichtig solche Gruppen ins Leben zu rufen und zu unterstützen.

Wie viele Gruppen gibt es in Zerbst insgesamt? Wie kann man mit ihnen in Kontakt treten?

Geht es Ihnen schlecht? Haben Sie gesundheitliche Einschränkungen? Möchten Sie sich mit Gleichbetroffenen austauschen? Heike Krümmling von der Selbsthilfekontaktstelle Anhalt-Bitterfeld ist telefonisch unter (0340) 661 58 117 sowie per Mail unter hkruemmling@paritaet-lsa.de zu erreichen. Sie vermittelt und berät.