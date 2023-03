Der Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Steutz nimmt Gestalt an. Hier entstehen neue Umkleiden für die Kameraden.

Steutz - Vor zwei, drei Jahren waren die Bauchschmerzen akut, dass es in der „Ecke“ Steutz noch eine schlagkräftige Feuerwehr gibt. Aufatmen jetzt: Im vergangenen Jahr konnten sieben neue Kameraden die Truppe verstärken. Eigentlich gab es Überlegungen zu einer aufwendigen Werbekampagne ähnlich wie sie in Deetz durchgeführt wurde, erzählte Ortswehrleiter Sven Apel. Am Ende reichten aber Gespräche. „Wir haben die Leute direkt angesprochen, bei Veranstaltungen und anderen Gelegenheiten und nicht locker gelassen“, so Apel.