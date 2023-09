Warum es hunderte Motorsportfans am Wochenende wieder nach Nutha bei Zerbst zog.

Nutha - Reichlich Staub wurde am Wochenende am Mühlenring Nutha aufgewirbelt. Das Sandbahnrennen lockte zahlreiche Oldtimer-Fans an. Neben Motorradklassikern wie ETZ, Simson und Triumph heizten historische Automobile über das Rennoval.