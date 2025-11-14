In Lindau trat ein Mopedfahrer jetzt aufs Gas, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen - letztlich erfolglos.

Simson-Fahrer flüchtet vor der Polizei - und das aus guten Gründen

Auf die Begegnung mit der Polizei hatte ein Simson-Fahrer in Lindau so gar keine Lust.

Lindau (vs) - Eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein Simson-Fahrer nahe Zerbst. Und dafür hatte der junge Mann triftige Gründe.

Laut Pressemitteilung des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld war einer Streife am 13. November gegen 1 Uhr in der Deetzer Straße in Lindau ein Mopedfahrer aufgefallen, der ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Als die Beamten ihn daraufhin stoppen wollten, trat er aufs Gas und versuchte zu flüchten - vergeblich. Auf einem Feldweg in Richtung Deetz verlor er die Kontrolle über seine Simson und stürzte.

Lesen Sie auch: Simson-Fahrer (16) flüchtet vor Polizei bei Arendsee

Als die Polizisten den 29-Jährigen schließlich kontrollierten, stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und das Moped nicht versichert ist. Außerdem fanden die Beamten bei der Durchsuchung seines Rucksackes mehrere Behältnisse mit betäubungsmittelverdächtigen Substanzen. Diese wurden einbehalten. Verletzungen trug der junge Mann in Folge seines Sturzes übrigens nicht davon.