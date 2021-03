Zu den unübersichtlichen Kreuzungen in Zerbst gehört die Einmündung der Puschkinpromenade in die Friedrich-Naumann-Straße. Wer aus der Einbahnstraße kommt, muss sich wegen der am Fahrbahnrand parkenden Autos weit vortasten, um den Verkehr auf der vorfahrtsberechtigten Friedrich-Naumann-Straße einzusehen.Foto: Daniela Apel

In Zerbst existieren mehrere Kreuzungen, die wegen parkender Autos schwer einsehbar sind. Wäre ein absolutes Halteverbot die Lösung?

Zerbst l Der Antrag, den die SPD-Fraktion im Stadtrat einreichte, bezieht sich auf die Bahnhofstraße 2. Dort im unmittelbaren Einmündungsbereich der Dessauer Straße sollten die beiden ersten Parkplätze weggenommen werden. Begründet wird dies mit der Gefährlichkeit der Kreuzung – auch für ausrückende Kameraden der Ortsfeuerwehr Zerbst. „Wir wollen eine Diskussion anstoßen“, erklärte Fraktionsvorsitzender Uwe Krüger im Haupt- und Finanzausschuss, wohin das Thema zur Beratung verwiesen wurde.



Kerstin Gudella verwies als Ordnungsamtsleiterin einleitend auf die rechtliche Situation, wonach die Straßenverkehrsordnung (StVO) festlege, wie groß der Abstand zwischen einem parkenden Auto und einer Kreuzung beziehungsweise Einmündung sein muss. Von mindestens fünf Metern ist diesbezüglich in Paragraf 12 der StVO die Rede, der unter anderem ebenfalls das Halten im Bereich von scharfen Kurven sowie engen und unübersichtlichen Straßenstellen verbietet.



Kerstin Gudella führte allerdings auch den Parkplatzbedarf als weiteres Argument an. Dies sollte genauso bedacht werden wie der Aspekt, dass es sich bei der Bahnhofstraße noch um einen Abschnitt der B 187a handelt. Zum 1. Juli hingegen erfolgt die Abstufung der Bundes- zur Gemeindestraße.



Bahnhofstraße derzeit kein Unfallschwerpunkt

Damit „sind wir dann selbst zuständig, was die Handlungsfähigkeit erhöht“, bemerkte sie für den Fall, dass ein konkreter Prüfauftrag hinsichtlich der Errichtung eines absoluten Halteverbots an die Verwaltung ergeht. In dessen Bewertung würde dann die Aussage der Polizei mit einfließen, dass der Kreuzungsbereich bislang kein Unfallschwerpunkt ist.



Aber ein viel befahrener, wie Uwe Krüger einwandte. Er nannte den Schülerverkehr als ein Beispiel, während Philipp Koch (SPD) noch mal auf die Feuerwehr zu sprechen kam. Wenn die Kameraden nach einer Alarmierung von ihrer Wache in der Dessauer Straße aus in Richtung Bahnhofstraße ausrücken, müsste der Verkehr rasch abfließen können. Und mancher werde nervös, wenn plötzlich fünf Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Sirene hinter dem eigenen Auto stehen, schilderte er.



In der Bahnhofstraße fehle es an Parkplätzen. „Das sollte man bedenken“, fand Bernd Wesenberg (Bündnis 90 / Grüne). Bevor eine Entscheidung getroffen werde, Stellplätze zu streichen, sollte seiner Ansicht nach die Meinung der Rettungsdienste und eben der Feuerwehr zum Sachverhalt eingeholt werden. „Die sitzen ja teils auch höher in ihren Fahrzeugen“, bemerkte Wesenberg.



Der Zerbster Ortswehrleiter Steffen Schneider hatte sich bereits Anfang Februar nach der Berichterstattung über den vom Stadtrat in den Ausschuss weitergereichten SPD-Antrag gegenüber der Volksstimme geäußert. „Von unserer Seite gibt es keine Forderung nach einem Halteverbot“, betonte er damals. Im Namen der Kameraden distanzierte sich Schneider ausdrücklich vom möglicherweise entstandenen Eindruck, dass die Feuerwehr hier Probleme habe. Im Gegenteil. Da würden andere Kreuzungen – beispielsweise jene am Frauentor – deutlich unübersichtlicher sein.



Parkplatzbedarf spielt entscheidende Rolle

Es gebe viele unübersichtliche Stellen in Zerbst, fand Bernd Wesenberg. Als „Katastrophe“ bezeichnete Dirk Tischmeier (AfD) in dem Zusammenhang die Einmündung der Puschkinpromenade auf die Friedrich-Naumann-Straße. Um bei den am Fahrbahnrand parkenden Autos die Hauptstraße einzusehen, „muss ich so weit vorfahren, dass ich auf dem Radweg stehe“, schilderte er. Dort müssten gleich drei, vier Parkplätze verschwinden. Obwohl dort ein Verkehrsspiegel vielleicht eine Option wäre, regte Tischmeier an.



„Wir sehen den Antrag eher skeptisch“, konstatierte der Fraktionsvorsitzende der AfD. „Wo fangen wir an? Wo hören wir auf?“, fragte er . Zumal der Parkplatzbedarf da sei – auch in der Bahnhofstraße, wo zwei Ärzte in unmittelbarer Nähe ihre Praxen besitzen, wandte er ein. Auch Steffen Grey (FDP) befürwortete das Ansinnen der SPD nicht. Es wäre ein Fass ohne Boden, das sie da öffnen würden, meinte er. Wenn, dann müsste in jedem Kreuzungsbereich ein Parkverbot eingerichtet werden, erachtete Grey dies nicht als Lösung. „Das können wir nicht machen, dafür ist der Parkplatzbedarf in der Innenstadt zu groß“, argumentierte er. Zumal Grey nicht ausschloss, dass gegen eine solche Entscheidung womöglich noch Beschwerden oder Klagen eingehen könnten. Vielmehr sorge das Herantasten an eine solch gefährliche Kreuzung für ihn eher dafür, dass Kraftfahrer vorsichtiger sind, um Unfälle zu vermeiden.



Parkplatzsituation in Zerbst recht mager

„Die Parkplatzsituation gerade in Zerbst ist teils recht mager“, formulierte es Mario Rudolf. „Wir sollten es belassen, wie es ist“, meinte der Vorsitzende der Freien Fraktion Zerbst. In Abwägung der Verhältnismäßigkeiten wäre der Verwaltungsaufwand zu hoch, fand er.



Bei der abschließenden Abstimmung lehnten letztlich sieben Ausschussmitglieder den Antrag der SPD ab, nur zwei votierten dafür – bei einer Enthaltung. „Ich bin hin- und hergerissen“, gestand Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD).