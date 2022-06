Sommerferien erfolgreich, Herbstferien stehen an: Europa-Jugendbauernhof ist beliebt bei Ferienkindern

Zahlreiche Mädchen und Jungen aus Zerbst und Umland, aber auch von weiter her, erlebten eine schöne Ferienfreizeit und schöne Reiterferien auf dem Europa-Jugendbauernhof in Deetz.

Deetz (pwi) - Die Sommerferien in Sachsen-Anhalt sind vorbei, die Schule hat vor kurzem begonnen. Die nächsten Ferien werden von Veranstaltern längst geplant. Rückblickend kann man auf dem Europa-Jugendbauernhof in Deetz von erfolgreich durchgeführten Feriencamps und Reiterferien sprechen. Fünf Ferienlager-Durchgänge wurden vom Veranstalter Jugendtours in Deetz durchgeführt.