Sommerfest heißt es einmal im Jahr bei der Tagesgruppe Hohenlepte.

Hohenlepte l Derzeit sind es elf Kinder, die in der Tagesgruppe Hohenlepte des Paritätischen betreut werden. Von allen Kindern waren Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel und Tanten zum Sommerfest vertreten. Voll war der Saal, trotz der Hitze am Mittwochnachmittag. Nur Therapiehund Maggie hatte frei.

Dieses mal kein Programm

Man ging es etwas ruhiger an. Ein Programm wollten die Kinder diesmal nicht machen. So stand das gemeinsame Kaffeetrinken zunächst im Mittelpunkt. Die Eltern hatten den Kuchen gebacken. An den Tischen tauschte man sich aus und kam ins Gespräch.

Gäste und Familien an der Kaffeetafel

Unter die Gäste hatten sich auch der Hohenlepter Ortsbürgermeister Gustav Schäm und Bürger aus dem Ort gemischt. Auch Susann Böckel, die Leiterin vom Erziehungshilfeverbund Anhalt im Sozialwerk Kinder- und Jugendhilfe des Paritätischen, ließ es sich nicht nehmen, vorbei zu schauen. Mit einem lauten „Hallo“ wurde Melitta Ferchland, die ehemalige Leiterin der Tagesgruppe begrüßt.

Bilder Beim Sommerfest der Tagesgruppe Hohenlepte gab es beim Büchsenwerfen als Preise kleine Kuscheltiere zu gewinnen. Foto: Petra Wiese



Die Kinder zog es dann doch hinaus in die Hitze und die Erwachsenen mussten folgen. Ein bisschen ritterlich sollte es zugehen auf dem Hof. Da konnte versucht werden, beim Lanzenreiten, einen Ring zu erobern, per Steinschleuder waren Büchsen zu treffen, Hufeisenwerfen und andere Spielangebote gab es. Der Veranstaltungsservice Baier hatte ein paar Sachen zur Verfügung gestellt.

Beim „normalen“ Büchsenwerfen durfte sich jedes Kind ein Kuscheltier aussuchen. Eine Hüpfeburg stand bereit, es konnte gemalt und gebastelt werden. Noch heißer wurde es, als der Grill entzündet wurde. Die Würstchen und Buletten hatte der Essenanbieter für das Sommerfest gesponsert.

Büchsenwerfen kommt gut an

Auf ein ganz normales Schuljahr blickt man in der Tagesgruppe zurück. Zwischen sieben und zwölf Jahre sind die betreuten Kinder, im Juli kommt ein neues Kind, im August verlassen zwei die Gruppe. „Aber es gibt eine kleine Warteliste beim Jugendamt“, weiß Petra Thurandt, die die Tagesgruppe leitet. Ein Mädchenüberschuss besteht derzeit in Hohenlepte. Aber abgesehen vom gelegentlichen „Zickenkrieg“, ist das eine sehr schöne Gruppe zur Zeit, so Thurandt.

Viele Aktivitäten in der Umgebung

Die Sommerferien stehen bevor und die Kinder freuen sich, dass die Schule erst mal vorbei ist. Die Betreuung in der Tagesgruppe findet durchgängig statt. Da sind ganz viele Aktivitäten geplant. Da will man vor allem auch die nähere Umgebung erkunden. Es soll nach Wörlitz gehen, in den Elbauenpark nach Magdeburg, in den Dessauer Tierpark. Im Tierheim will sich die Gruppe umsehen und am Spitzberg den Wald erkunden. „Wir werden auch versuchen, immer ein paar Eltern mit zunehmen“, so Petra Thurandt, „sie sollen erleben, dass man auch ohne viel Geld tolle Sachen mit den Kindern machen kann.“

Ein besonderer Höhepunkt ist dann die Ferienfahrt. Die fand sonst immer in den Pfingstferien statt, aber die gab es ja in diesem Jahr nicht. „Wir fahren nach Alt-Schwerin“, kündigte Petra Thurandt an. Das liegt bei Plau am See und es gibt jede Menge dort – vom Affenwald bis zu Bisons.

Vier Tage macht die ganze Gruppe da Urlaub. Einen Tag soll es von dort an die Ostsee gehen. „Viele Kinder haben die Ostsee noch gar nicht gesehen“, weiß die Tagesgruppenleiterin. Das wird ein großes Erleb- nis für die Mädchen und Jungen, die sonst in schwierigen Verhältnissen und benachteiligt aufwachsen.