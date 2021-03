Die Spargelsaison steht vor der Tür. Bei der AgriCo Lindau laufen die Vorbereitungen. Unter Folie wächst das Edelgemüse heran.

Lindau l Auf den Feldern kündigt sich an, was demnächst wieder auf den Tisch kommt: Spargel. Die einen lieben das Gemüse, die anderen gar nicht. Um den 10. April beginnt bei der AgriCo Lindau die normale Erntezeit. Das war auch schon mal am 3./4. April, erzählt Roswitha Schenk, die sich in dem Betrieb um alles Organisatorische rund um das Edelgemüse kümmert. Das hängt natürlich immer vom Wetter ab. Ein bisschen wärmere Temperaturen und vor allem Sonne braucht der Spargel, um zu wachsen.



Derweil laufen die Vorbereitungen für die Saison auf Hochtouren. Noch in dieser Woche werden die letzten Reihen hochgepflügt. Bei einem Großteil erfolgte das bereits im Herbst. Rund 14 Hektar Ertragsfläche umfasst der Spargelanbau. 3,5 Hektar wurden neu angelegt. Der gesamte Lindauer Spargel wächst unter Folie, ein Teil davon unter Tunnelfolie.



Foliennutzung an der Tagesordnung

Die Foliennutzung ist seit Jahren an der Tagesordnung. Nahezu überall im Spargelanbau wird Folie verwendet. Sie besteht aus einer schwarzen Seite, die den Damm erwärmt – damit die Ernte früher los geht – und einer weißen Seite, die den Damm an heißen Tagen kühlt. Die Folie verhindert aber auch das Austrocknen der Erde und das Unkrautwachstum. Außerdem: „die Schwarz-weiß-Folie sichert die Qualität“, erläutert es AgriCo-Vorstand Peter Gottschalk. Der Spargel bleibt weiß und wird nicht lila, wenn er ein Stück aus der Erde schaut.



Qualität hat Priorität bei der AgriCo. Lindauer Spargel hat seine Abnehmer. Schon zu DDR-Zeiten war das so. 70 Tonnen Spargel sollen auch in dieser Saison wieder verkauft werden, so ist das Ziel. In der Sortierhalle sind die Männer dieser Tage mit den Wartungsarbeiten beschäftigt. Bernd Sanftenberg, die rechte Hand von Roswitha Schenk, macht sich an der Schälmaschine zu schaffen. 48 Messer sind da in Betrieb, 200 bis 300 Kilogramm Spargel schafft die Maschine pro Stunde, so Bernd Sanftenberg.



Negativer Corona-Test als Bedingung

Um das Ackerbauliche kümmert sich Michael Krabbes. Doch die Mannschaft reicht natürlich nicht aus, wenn der Spargel wächst. Nach Ostern wird die erste Gruppe polnischer Erntehelfer kommen. Insgesamt werden 22 Helfer erwartet. Darunter sind viele, die jedes Jahr wieder kommen.



Vor der Einreise müssen die Polen einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen, so war zumindest der letzte Stand der Dinge. Quarantäne-Auflagen können bei der AgriCo erfüllt werden, so dass auf jeden Fall gearbeitet werden kann. Ob sich die Corona-Bestimmungen ändern, bleibt abzuwarten.



Erntehelfer kommen wieder aus Polen

Auch im vergangenen Jahr waren die polnischen Erntehelfer da. Insgesamt sei man, was Corona angeht, "mit einem blauen Auge davon gekommen“, so Peter Gottschalk. Ende Mai durfte die Gastronomie wieder öffnen. Einige namhafte Restaurants gehören zu den Abnehmern für Lindauer Spargel. Ein wenig gestiegen schien die Abnahme beim Privatverkauf, so Roswitha Schenk.



Die Verkaufsstände waren im vergangenen Jahr besetzt, und der Hofverkauf wird auch in diesem Jahr laufen. Gerade wurden noch Leute für den Verkauf gesucht. Saisonkräfte zu finden, ist nicht einfach. Zwei Verkaufsstände gibt es in Zerbst, an zwei Tagen wird in Loburg verkauft und sonst direkt auf dem AgriCo-Hof in Lindau, gleich da, wo der frische Spargel sortiert wird.



Pfingstgeschäft ist entscheidend

Was mit der Gastronomie als Abnehmer in diesem Jahr wird, dahinter steht noch ein großes Fragezeichen. "Ostern ist für uns noch nicht relevant", so Peter Gottschalk. Dann käme das 1. Mai-Wochenende. „Wir hoffen, dass wenigstens Pfingsten was läuft“, so der Lindauer.



Nun muss es also wärmer werden und die Sonne scheinen, damit sich die Spargelstangen ihren Weg nach oben bahnen. Beim Spargelstechen bleiben die Polen inzwischen auch unter sich – keine Einheimischen, die sich für diese Arbeit begeistern können. Handarbeit ist nach wie vor gefragt bei der Spargelernte. Nur wenn die Nachfrage besonders groß ist, kommt der Spargelvollernter zum Einsatz. Bis es soweit ist, dauert es noch ein bisschen. Ab 29. März beginnt auch noch die große Putzaktion in der Spargelhalle, lässt Roswitha Schenk wissen. Dann kann die Spargelsaison beginnen.



Wenig Kalorien und viele Vitamine

Übrigens schätzten schon die alten Ägypter, Griechen und Römer die gesunden Stangen. In Mitteleuropa wird Spargel erst seit dem 19. Jahrhundert gezüchtet, vorher war eher grüner Spargel verbreitet. Ein bisschen grünen Spargel wird es in Lindau natürlich auch geben. Spargel ist gesund, weil er nur wenige Kalorien enthält, voller Mineralien und Vitamine steckt – egal ob grün oder weiß. Nur wer Nierenprobleme hat, sollte auf den Genuss von Spargel besser verzichten.