Spekulationen um Tankstelle in Zerbst - Was wirklich hinter den Gerüchten steckt

Die Gerüchteküche brodelt in Zerbst. Die Rede ist von der Agip-Tankstelle in der Kastanienallee, die seit Ende vorigen Jahres geschlossen ist, und den Supermärkten rechts und links daneben, die Gerüchten zufolge ebenfalls abgerissen werden sollen. Doch was ist dran an den Spekulationen?

Zerbst - Die Agip-Tankstelle in der Kastanienallee ist seit Jahresende geschlossen. In der Facebook-Gruppe „Wir Kinder aus Zerbst“ schießen die Spekulationen, was an dieser Stelle zukünftig passieren soll, nun regelrecht ins Kraut. Die einen meinen, der Pachtvertrag würde Ende März auslaufen und sei vom Vermieter nicht verlängert worden - andere sagen, Agip selbst hätte den Pachtvertrag gekündigt, weil der Vermieter das doppelte an Miete verlangt haben soll. Licht ins Dunkel zu bringen ist allerdings nicht ganz einfach.