Ein großes Herz bewiesen Schüler des Gymnasiums in Zerbst. Sie organisierten eine Spendenaktion für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.

Erdbeben in Türkei und Syrien

Zerbst - Die Schüler der Klasse 6/2 des Zerbster Gymnasium Francisceum hatten in ihrem letzten Klassenrat beschlossen, einen Kuchen- und Sandwichbasar zu organisieren und die Hälfte des Erlöses an die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien zu spenden.