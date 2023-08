Die Zerbster Sportstätten wurden oder werden nach und nach saniert. Ins Jahn-Stadion sind mehr als eine Million Euro, in die Sporthalle Jannowitzbrücke rund 280 000 Euro geflossen. Demnächst steht noch die Sanierung des Kunstrasenplatzes an.

Christian Streiber und Göran Ziebeck von der Firma KD-Elektroniksysteme demontieren die alte Beleuchtung in der Sporthalle Jannowitzbrücke.

Zerbst - Die Frischzellenkur in der Sporthalle Jannowitzbrücke befindet sich momentan in der nächsten Phase. Derzeit wird die Hallenbeleuchtung von Neonröhren auf LED umgestellt – drei Jahre später als geplant. „Unsere Bemühungen die Beleuchtung in der Sporthalle zu tauschen gehen bereits auf das Jahr 2020 zurück“, sagt Markus Pfeifer, Amtsleiter Zentrale Dienste im Zerbster Rathaus. Dazu hatte die Stadt Fördermittel aus dem Programm Sachsen-Anhalt Sportstättenbau beantragt.