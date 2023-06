Ein Millionenprojekt hat seinen krönenden Abschluss gefunden: die Sanierung der Lindauer Kita. Trotz stetig steigender Kosten hielt die Stadt Zerbst am Vorhaben fest.

Stadt Zerbst investiert 1,2 Millionen in die Lindauer Kita

Lindau - Mit dem

Wunsch nach einem neuen Dach fing an, was in einer grundlegenden Sanierung mündete. Vor allem die Kinder freut, dass die erheblichen Kostensteigerungen das Projekt „Kita Lindau“ nicht ausbremsten.