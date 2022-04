Städtepartnerschaft Zerbst - Puschkin / St. Petersburg: Beziehungen vorerst auf Eis gelegt

Zerbst - Die ukrainische Botschaft richtete jüngst einen Appell an die Stadt Zerbst, die bestehende Partnerschaft mit Puschkin/St. Petersburg und alle damit einhergehenden Beziehungen zu beenden. „Sowieso gibt es keine freien Städte in Russland – alles wird direkt vom Kreml in Moskau koordiniert, vom Führerstand, wo auch Angriffsbefehle erteilt werden. Am Ende des Tages geht es nicht nur um die Solidarität mit der Ukraine oder ukrainischen Städten“, heißt es in dem Schreiben.