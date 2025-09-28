weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Abriss-Finanzierung durch EU: Klosterhof Zerbst vor Umbau

Denkmalrechtliche Genehmigung wird erwartet Zerbst gestaltet um: Fachwerkhäusern im Klosterhof droht jetzt die Abrissbirne

Die mittelalterlich geprägten Zerbster Klosterhöfe sollen ihr historisches Flair zurückerhalten. Dazu müssen Gebäude abgerissen werden.

Von Daniela Apel Aktualisiert: 29.09.2025, 13:26
Die Zukunft dieser Wohngebäude im Großen Klosterhof in Zerbst scheint besiegelt.
Die Zukunft dieser Wohngebäude im Großen Klosterhof in Zerbst scheint besiegelt. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Die mittelalterlichen Klosterhöfe sollen wieder ein attraktiver Anziehungspunkt werden - für die Zerbster selbst und für Touristen. Eine grüne Oase soll inmitten der historischen Bebauung entstehen. Dafür allerdings müssen Häuser weichen.