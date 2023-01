Nach Abriss-Debatte in Zerbst indirektes „Ja“ zum Aldi-Neubau - so geht es nun weiter

Die hitzige Diskussion um den Aldi-Neubau ist beendet. Die Stadtverwaltung wird gegenüber dem Landkreis, der für die Genehmigung zuständig ist, keine Stellung zu den Plänen des Discounters beziehen. Was bedeutet das aber für das Bauprojekt des Discounters?

Der Aldi-Markt in der Roßlauer Straße soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Zerbst - Die Kuh ist noch nicht ganz vom Eis. Die Stadtverwaltung wird sich aber nach einer Diskussion am Dienstag im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss im Antragsverfahren um den Abriss und den Neubau des Aldi-Marktes in der Roßlauer Straße enthalten. Heißt: Es wird keine Stellungnahme der Stadt an den Landkreis geben, denn der entscheidet schlussendlich ob abgerissen und neu gebaut werden kann.