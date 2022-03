Steckby: Eine der ältesten Vogelschutzwarten Deutschlands feiert runden Geburtstag

90 Jahre staatliche Anerkennung begeht die im Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt angesiedelte Schutzstation in diesem Jahr. Dazu plant die Einrichtung zahlreiche Veranstaltungen.

Stefan Fischer von der Vogelschutzwarte schaut sich die Schleiereule in der Storchenmühle genau an.

Steckby - Gut 100 Jahre ist es her, dass die älteste Vogelschutzwarte in Deutschland entstanden ist. Laut Nabu war ihr Gründer Hans Freiherr von Berlepsch, dessen Vogelschutzpark im thüringischen Seebach 1908 von der königlich-preußischen Regierung der Titel „Staatlich anerkannte Versuchs- und Musterstation für Vogelschutz“ verliehen wird. Damit ist 1908 das Geburtsjahr der vom Staat anerkannten Vogelschutzwarten in Deutschland.