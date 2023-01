Steutz und Garitz: Christbäume leuchten ein letztes Mal

In Steutz und Garitz werden am 7. Januar die ausgedienten Weihnachtsbäume würdevoll entsorgt. Sie werden ein letztes Mal zum Leuchten gebracht und verbreiten so mollige Wärme.

Steutz/Garitz (dp/pwi) - Am 7. Januar wird in Steutz zum 4. Weihnachtsbaumverbrennen eingeladen. Treffpunkt ist ab 17 Uhr das Feuerwehrgerätehaus. In geselliger Runde werden dort die abgeschmückten Nadelbäume in Flammen aufgehen. Die Mitglieder des Fördervereins der Ortsfeuerwehr sorgen für das leibliche Wohl.