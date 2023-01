Steutz: Wird Straße zur Flachswerksiedlung endlich beleuchtet?

Längst sind nicht alle Straßen in Steutz beleuchtet.

Steutz - Die Stadt Zerbst investiert nicht nur wegen gestiegener Energiepreise in die Umrüstung aller Straßenlaternen auf die stromsparende LED-Technik. Die Kommune nimmt ebenfalls Geld in die Hand, um neue Beleuchtung in Steutz zu setzen. Zumindest ist das der Plan.