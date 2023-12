Zwei Teilstücke von Kreisstraßen in der Einheitsgemeinde Stadt Zerbst wurden saniert und für den Verkehr freigegeben. Am Rande gab es Proteste. Nicht gegen Straßenbau und Verkehr.

Straßenfreigabe in Zerbst begleitet von Protesten

Eichholz/Niederlepte. - Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe wurden am Montag, 11. Dezember 2023, geschlagen – zwei Kreisstraßenabschnitte konnten nach ihrer Sanierung offiziell durch den Anhalt-Bitterfelder Landrat Andy Grabner (CDU) übergeben werden. Auf 440 Metern war die K 1242 Niederlepte bis zur L 149 von der Strabag erneuert worden. Aus der 4,60 Meter schmalen Kopfsteinpflasterstraße mit dem etwa ein Meter breiten Streifen aus Asphalttragschicht, der im Zuge des Ausbaus der K1239 in der Ortslage Hohenlepte 2020 eingebracht wurde, ist innerhalb von vier Wochen nun eine 5,50 Meter breite Asphaltstraße geworden.

Nachdem die Bankette fertig waren, wurde auch gleich die Straßenmarkierung aufgebracht. Im Bereich der Bushaltestelle im Anschlussbereich Niederlepte wurde ein grundhafter Ausbau vorgenommen. Die Entwässerung erfolgt über die Bankette und im Bereich der Bushaltestelle in das Regenwassersystem. Rund 180.000 Euro wurden investiert Christine Döring, die vom Fachbereich Tiefbau des Landkreises, der die Planung oblag, kündigte für das Frühjahr noch die Pflanzung von 22 Winterlinden entlang des Straßenabschnitts an.

Neben der einzuweihenden Straße von Eichholz nach Leps hatten sich Vertreter der Bürgerinitiativen gegen die geplanten Windkraftanlagen positioniert. Petra Wiese

Über ein völlig neues Fahrgefühl können sich nun auch die Eichholzer freuen. Mit der Kreisstraße 1257 von Leps nach Eichholz konnte nach langem Warten endlich eine der schlechtesten Straßen in der Baulast des Landkreises neu gemacht werden. Ein Geschenk zum Dorfjubiläum 850 Jahre, meinte Landrat Grabner. Ein nachträgliches allerdings, denn zum Festwochenende musste alle Einheimischen und Gäste noch die Buckelpiste in Kauf nehmen. Vorbei sind nun auch die Zeiten des Linksfahrens auf den neben der Fahrbahn verlegten Betonplatten in Richtung Leps. Nun dürfte auch der Winterdienst mit dem Schneeschieber wieder problemlos agieren können.

Auf 970 Metern wurde die vormals 4,60 breite Kopfsteinpflasterstraße mit einer beidseitigen hydraulisch gebundene Tragschicht auf sechs Meter verbreitert und mit Asphalttragschicht sowie Asphaltdeckschicht überbaut. Abgehende Wege und Straßen wurden höhenmäßig angepasst. Über die Bankette wird entwässert, die Markierung wurde abschließend aufgebracht. Knapp acht Wochen war die Firma Horst Grüning in Gange. Die Baukosten betragen rund 500.000 Euro.

„Wir kommen unserem Anspruch, eine vernünftige Infrastruktur vorzuhalten, ein Stück näher“, sagte Grabner bei der Übergabe. Stück für Stück versuche der Landkreis als Baulastträger, ordentliche Verhältnisse zu schaffen. Dabei müsse man den gesamten Landkreis betrachten. Auch im nächsten Jahr werde es abschnittsweise weiter gehen, so Grabner. Zum symbolischen Durchschneiden des Bandes kamen die beteiligten Baufirmen, Vertreter der Ortschaft, des Landkreises und der Stadt.

In Eichholz gab es für die Zeremonie noch eine Begleitkulisse.

Aufmerksamkeit erzielen

Vertreter der Bürgerinitiative Zerbster Gegenwind sowie der Bürgerinitiative Gegenwind Fläming hatten sich mit Plakaten und Schildern am Straßenrand positioniert, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Landrat Andy Grabner war dann auch bereit, sich mit den Gegnern der geplanten Windparks zu unterhalten und sich ihr Anliegen anzuhören.

Rein und raus ist jetzt in Niederlepte auf glatter Asphaltstrecke möglich. Gestern erfolgte die offizielle Übergabe. Petra Wiese

Die Bürgerinitiativler machten deutlich, dass sie sich vor allem um Information und Aufklärung bemühen. Die Leute wüssten nicht wirklich Bescheid, was auf sie zukommt. Derweil würden die Investoren wie im wilden Westen durch die Lande rennen und versuchen, Vorverträge zu schließen.

Landrat Grabner versicherte, dass alle eingegangenen Einwände bei der Planungsgemeinschaft auch tatsächlich wahrgenommen und ausgewertet werden.

Im kommenden Jahr streben die Bürgerinitiativler weitere Veranstaltungen für die Öffentlichkeit an. Da sollen die Stimmgebenden bei der Planungsgemeinschaft eingeladen werden, wie auch die Windanlagenbauer. Der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) will an die Gesetzgebenden, Bundestagabgeordnete, herantreten.