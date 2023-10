In den letzten Wochen wurden von der Breite aus neue Leitungen in Richtung des Großen Klosterhofes verlegt. Die Bauarbeiten sind nun abgeschlossen, früher als ursprünglich geplant.

Straßensperrung auf der Zerbster Breite wird am 1. November aufgehoben.

Die Straßensperrung auf der Zerbst Breite wird am Mittwoch (1. November) im Laufe des Tages aufgehoben.

Zerbst - Seit einigen Wochen ist eine wichtige Verkehrsader in der Zerbster Innenstadt für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Dies soll sich nun im Laufe des heutigen Tages ändern, früher als ursprünglich geplant, wie Bauamtsleiterin Heike Krüger am Montag auf Nachfrage bestätigt hat. Seit 17. Oktober erfolgte die Umverlegung der Anschlüsse vom Großen Klosterhof.

Wasser-/Abwasser- und Gasleitungen wurden neu verlegt und an die vorhandenen Leitung in der Straßenmitte der Breite angeschlossen. Bis 30. November sollte die Sperrung andauern, so ist auf der Internetseite der Stadt zu lesen.

Gesperrt ist dagegen ab heute die Friedensallee zwischen Käsperstraße und Schillerstraße wegen des grundhaften Ausbaus der Friedensallee. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende August 2024. Halbseitig ist die Jüdenstraße. Diese soll voraussichtlich am 31. Oktober wieder aufgehoben werden.